AKP'li belediye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni sorunlar arasında sıraladı

AKP Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planında, belediyenin ulaşmak istediği hedeflere ilişkin sıkıntı oluşturan konular arasında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinde değişiklikler yapılması" da sayıldı.

AKP'li Şırnak Belediyesi, 2024 hedeflerine etki eden ‘etken ve sorunlar’ arasında “ekonomik kriz, artan işsizlik, siyasal sistemin değişmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinde değişiklikler yapılması”nı gösterdi.

Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda, belediyenin ulaşmak istediği hedeflere ilişkin sorunlar ve etkenler yer aldı. Politik sorunlar başlığı altında “Siyasal sistemin değişmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinde değişiklikler yapılması” ifadelerine yer verilirken, ekonomik sorunlar “Ekonomik krizin derinleşmesi, ekonominin daralma eğilimine girmesi, artan işsizlik oranları ve istihdam sorunu” diye sıralandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın plan için kaleme aldığı yazıda ise, “Yasaların bizlere verdiği yetkiye dayanarak hazırladığımız 2020-2024 Şırnak Belediyesi Stratejik Planında kente ilişkin vizyonumuzu; ‘Tarihinden Dolayı Doğuştan Marka Şehir Olan İlimizi; Temiz, Disiplinli, Çağdaş, Yeşiller İçerisinde, Sosyal Belediyecilik Açısından Öncü, Kültür ve İnanç Turizminin Önemli Merkezlerinden Olan, Bir Dünya Kenti Yapmaktır’ şeklinde belirledik” denildi. (ANKA)