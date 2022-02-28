AKP’li belediye CHP’nin kandil pankartlarını toplattı

İstanbul, Fatih’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin Miraç Kandili için hazırlattığı pankart, AKP’li Fatih Belediyesi’nin temizlik ekipleri tarafından kesilip çöp arabasına atıldı.

Konu hakkında TELE1’den Oğuzhan Poyraoğlu'na açıklamalarda bulunan CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer, "Tüm İslam aleminin kutlu günü için hazırlanmış hiçbir siyasi amaç güdülmeyen, “Miraç Kandili” tebriğini paçavra yapıp çöpe atmak, en iyi öngörü ile dini ve milli hassasiyetlerimize saygısızlık olduğunu belirtmek isterim. Dini ve milli tüm özel günler hepimizin, ve kim aksini düşünürse düşünsün, Cumhuriyet Halk Partili olarak ve Bir Fatih sevdalısı olarak Şahsım ve tüm kurumsal kimliğimiz ile ayrıştırıcı değil birleştirici bir ufukla tüm değerlerimizin koruyucusu ve destekçisi olmamıza böylesi saygısız, ötekileştirici ve hiçbir manevi değer bilinci oluşturamamış zihniyetler asla engel olmayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

"Adaletli olun, siz her ne kadar isminizde adalet kelimesini geçirseniz de siz bu adalet duygusunu içinizde yaşayamıyorsunuz"

Sözlerine devam eden Soner Özimer "Seçim zamanı da çok çalıştık biz. TÜRGEV’in paralarıyla Ensar Vakfı’nın paralarıyla o dönemki AKP’li İBB’nin olanaklarıyla, ilçe belediyenin olanaklarıyla astığı pankartlar yanında biz kendi yağımızda kavrulup kendi arkadaşlarımızın cebinden yaptığı küçük bütçelerle hazırlattığı pankartların kesilmesiyle sıkça karşılaşıyoruz. Hatta bununla ilgili kaymakamlığın önünde basın açıklaması da yaptık ve dedik ki ‘Adaletli olun, siz her ne kadar isminizde adalet kelimesini geçirseniz de siz bu adalet duygusunu içinizde yaşayamıyorsunuz’. Şu anda seçim de yok sadece küçük bir kandil mesajıydı demek ki hala içlerine sindiremedikleri bir şey var. Ama olsun Cumhuriyet Halk Partisi ilk yapılacak seçimde iktidar olacak ve adalet duygusunun ne demek olduğunu çok net bir şekilde herkese göstereceğiz.” diye konuştu.