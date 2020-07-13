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AKP’li belediye, cami tuvaletlerinin temizliği için 3 milyon lira harcadı!

13 Temmuz 2020 14:01

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi'nin ilçedeki cami tuvaletlerinin temizliği için belediyenin kasasından 3 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

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