AKP’li belediye bir parkı daha imara açtı

Kültür Park'ın bir kısmını imara açarak ilçe otogarı ve 153 Yönetim Merkezi inşasına başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Atakum ilçesindeki Emek Parkı'nı imara açtı.

Dava süreci devam ediyor

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde bulunan ve kent merkezindeki nadir yeşil alanlardan biri olan Kültür Parkı’n bir kısmını geçen yıl imara açtı. Vatandaşların karşı çıkması ve açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurmasına rağmen çalışmalara devam eden belediye, şimdi de Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’ı imara açtı.

2014 yılında dönemin CHP’li Belediye Başkanı Metin Burma tarafından ilçe merkezine altı dönümlük bir alana yapılan Emek Park, Büyükşehir Meclisi komisyon kararıyla hizmet alanına çevrildi. Komisyon Toplantısı'nda Emek Park alanına TEKNOFEST için Çocuk Üniversitesi binası yapılacağı belirtildi.

"Olay Teknofest değil"

Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, değişiklik meclise ilk geldiğinde hayır dediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz yeşil alanların imara açılmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Nihayetinde bu parkında yapımında emeği geçen tüm eski CHP Meclis üyeleri, artı bu konunun üstadı olan Mimarlar Odası hukuki ve teknik gerekçelerden dolayı itirazlarını dile getirmişlerdir. Bu projenin TEKNOFEST’e yetişmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu organizasyona birkaç ay kaldı. Yetişmeyecek. Büyükşehir Belediyesi burayı başka bir şey için kullanmayı planlıyor. 3 bin metrekarelik bir yeşil alanda imar yapılması, şehircilik imar hukukuna, şehircilik planlarına aykırıdır. Atakum halkına da yazıktır."

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atakum Emek Park alanında yapılacak olan Çocuk Üniversitesi binasına, Samsun Mimarlar Odası ve Atakum Belediyesi eski meclis üyeleri itiraz etmişti. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin dünkü komisyon toplantısında, itirazlar değerlendirildi.

CHP Grubu, itirazların kabulü yönünde oylanmasını talep ederken, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, itirazların reddinin oylanmasını uygun gördü. CHP ve İyi Parti’nin reddettiği gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.