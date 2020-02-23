AKP'li belediye, Berna Laçin'in oyununu iptal etti

Sanatçı Berna Laçin'in Samsun'da belediyenin tahsis ettiği salonda sahnelenecek olan oyunu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

Berna Laçin'in rol aldığı, 'gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerini eleştiren' 'Hayal Satıcı' oyunu, 9 Mart Pazartesi günü Samsun Atakum’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde perde açacaktı. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre oyun için tahsis edilen salon Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Oyunun, Atakum ilçesinde bulunan Doğa Koleji’nde yapılacağı öğrenildi. Berna Laçin, Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından deprem vergileriyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılacağı söylentisiyle gündeme gelmişti. Türkiye’de daha önce Levent Üzümcü, Barış Atay, Fırat Tanış, Cansu Fırıncı, Genco Erkal gibi sanatçıların sahneye çıktığı oyunların gösterimi çeşitli illerde engellenmişti.