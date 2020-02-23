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AKP'li belediye, Berna Laçin'in oyununu iptal etti

Oyun, Atakum ilçesinde bulunan Doğa Koleji’nde sahnelenecek

23 Şubat 2020 16:51

Sanatçı Berna Laçin'in Samsun'da belediyenin tahsis ettiği salonda sahnelenecek olan oyunu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. 

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