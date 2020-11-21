AKP’li belediye başkanının Şeyh Abdulselam El Haznevi ile gerçekleştirdiği temel atma törenine tepki: Şeyh hazretleri milli yüzücü mü ki!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede açılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun temelini Şeyh Abdulselam El Haznevi ile atıp fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, paylaşıma, "Şeyh hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Muş paylaşımında, “Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun temelini atıyor, ilk kazmayı vuruyoruz. Bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte alanda incelemelerde bulunduk. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Evren Demirdaş imzalı habere göre, AKP'li Belediye Başkanı Kuş'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, olimpik yüzme havuz inşasının mutlaka konu hakkında bilgili kimseler tarafından yapılmasını tavsiye ederek; Eyyübiye Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Kuş’a ”Şeyh Hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor?” diye sordu.

Tanal’a yanıt veren Mehmet Kuş ise, “Sayın vekilim, bu projemiz tek tip projedir. Kanaat önderimizle birlikte inceleme yapmamızın sebebi, yüzme havuzu yapılacak alanın yanındaki yapımı devam eden medreseyi engelleyip engellemeyeceği istişaresidir. Saygılarımı sunarım” paylaşımında bulundu.