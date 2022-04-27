AKP’li belediye başkanının depremzedelerle görüşmesini çeken muhabir darbedildi

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ'a geldi. Bakanları takip eden Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz, depremzederin AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki gösterdiği anları çekerken darp edildi.

Sözcü’den Evren Demirtaş’ın haberine göre, vatandaşların Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yapmış oldukları şikayetleri görüntülediği esnada belediye başkanının korumaları tarafından engellendiğini belirten gazeteci Ardıl Batmaz, karakolda yapmış olduğu şikayette şunları söyledi:

“Sayın İçişleri Bakanı ve Çevre Şehircilik Bakanımızın ilimize ziyaretleri nedeniyle haber takibi yapıyordum. Mustafapaşa Mahallesi TOKİ’lerinde vatandaşların Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na şikayetlerini haber yapma amaçlı kayıt altına alırken ismini bilmediğim korumaları olduğu tahmin ettiğim sivil giyimli erkek şahıslar tarafından görüntü almam engellenmeye çalışıldı.

"Gazeteciysen bana ne kardeşim"

Basın kartım soruldu, kendilerine basın kartımı göstermeme rağmen görüntü almamı engellemeye devam ettiler. Kayıt almaya devam ederken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bana hitaben, ‘dostum onu bir indir, dostum indir’ demesi üzerine belediye başkanına gazeteci olduğumu beyan ettim. Buna karşın belediye başkanı ‘bana ne kardeşim’ diyerek beni hedef gösterdi.

"Şikayetçiyim

Bunun üzerine korumaları olduklarını tahmin ettiğim şahıslar üzerime geldiler. Görüntü almamı engellediler, sağ elimi büküp iterek sürüklemeye başladılar. Sivil giyimli iki kişi beni alandan alıp başka bir ara sokağa götürdü. Sonra üç-dört tane daha sivil giyimli şahıs geldi. Burada darp edilecekken bir polis memuru gelip müdahale etti. Daha sonra şahıslar da ayrıldı. İtme sırasında boyun ve karın bölgemde tırnak izleri oluştu. Olaya ilişkin telefonumdaki görüntüleri tahkikat dosyasına eklenmek üzere rızam ile teslim etmek istiyorum.

Gazeteci olmama rağmen beni hedef gösteren Elazığ Belediye Başkanı ile beni darp edip basın özgürlüğümü kısıtlayan açık kimliklerini bilmediğim kişilerden davacı ve şikayetçiyim.”

"Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?"

Batmaz’ın görüntülemeye çalıştığı AKP’li başkan Şerifoğulları bu sırada TOKİ konutları yakınan depremzedelere bir diyalog yaşadı. Vatandaşlar duşakabinin küçük olmasından yakınırken, AKP’li başkanın yanıtı “Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde? Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz ” oldu.