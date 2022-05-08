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AKP'li belediye başkanından "içkili festival" eleştirilerine: Özgür bir ülkede yaşıyoruz, bu muhabbetler siyasal

"Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok"

08 Mayıs 2022 14:18

AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, ilçede düzenlenecek müzik festivali için yapılan 'içki' eleştirileri hakkında "Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

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