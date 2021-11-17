AKP'li belediye başkanın eski şoförü: CHP'li başkanı vurmam için emir verdi

Kayseri’de Akkışla Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ayhan Arslan'ın eski makam şoförü Hacı Bayram Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İlçe Başkanı Mehmet Arslan'ı vurma talimatı aldığını ileri sürdü.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Hacı Bayram Arslan, Ayhan Arslan'ın bir depoda Atatürk fotoğraflarının ve çeşitli belgelerin yerlerde olduğu haberini alan CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan'ın depoya gitmesi halinde kendisini vurma emri verdiğini iddia etti.

Hacı Bayram Arslan sosyal medya hesabından şu iddiaları dile getirdi:

"Sayın Akkışlalılar Ayhan Arslan denilen şahıs CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan'a benim kendi hesabımdan kendi elleriyle yorum yapıp, paylaşmıştır. Ve bunu korktuğu için benim adımı kullanması beni de başkanla kötü yapmak için istemiştir.

İkinci bir husus Gömürgen depoda Atatürk'ün fotoğraf ve bütün evraklarının yerlerde olmasını duyan CHP İlçe Başkanının depoya geldiğini alan Belediye Başkanı Ayhan Arslan beni, Cemal Aldemir ve Fatih Ballı görevlendirip orayı ortadan kaldırmam için talimat verdi. Eğer Mehmet Arslan oraya gelirse onu vurmam emrini verdi bana. Bizzat savcılığa da verilecek bunun kayıtları da mevcut. Akşam da ses kayıtlarını dinleteceğim size."

CHP'li Başkan: Her şey ortaya çıkıyor

Makam şoförünün iddialarının ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ise şu ifadeleri kullandı:

"Akkışla‘da ilginç olaylar yaşıyorum. Gömürgen Mahallemizdeki kütüphanemiz belediye personeli tarafından boşaltıldığı Atatürk resimlerinin ve bayrağımızın yırtılıp yerlere atıldığı haberini aldım. Bunun üzerine ilçe binamızdan Salim Uğur hocamla bu iğrenç hadiseyi resimlemek için Gömürgen'e gittim.

Mevcut AKP'li belediye başkanı şoförüne beni vurması için talimat veriyor. Aradan zaman geçiyor şoför işten ve çıkıyor ve ve başkanın yaptığı her pisliği yolsuzluğu sosyal medya 20:30'da açıklayacağını paylaşıyor ama susturuldu. Her şey ortaya çıkıyor az kaldı."