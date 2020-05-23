AKP'li Belediye Başkanı, yardım çeklerini yakınlarına dağıttığı iddiasıyla İlçe Başkanının istifasını istedi

AKP Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Başkanı İlyas Arslan'ın AKP Genel Merkezi'nin dar gelirli vatandaşlara verilmek üzere gönderdiği yardım çeklerini arkadaşları ve ailesine dağıttığı iddiası üzerine istifasını istedi. Arslan ise olayı fikir ayrılığı olarak nitelendirip "İnsan yeri geliyor kendi karısıyla bile anlaşamıyor" dedi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Aydın'n Koçarlı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı ile partilisinin ilçe başkanı arasını yardım çekleri açtı. AKP Genel Merkezi, ilçedeki yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 250 liralık yardım çekleri gönderdi. İlçe Başkanı İlyas Arslan'ın, yardım çeklerini yoksullara dağıtmak yerine, yakınları ve arkadaşlarının vatandaşlık numaraları üzerinden kullandığı iddia edildi.

İddiaların ilçede dillendirilmesi üzerine AKP'li Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AKP İl Başkanlığı ve Genel Merkezi’ne durumu ileterek, Arslan ile yardımların dağıtılmasını organize eden diğer isim Kadın Kolları Başkanı Yasemin Uygun'un görevden alınmasını talep etti.

"Teşkilatlarla belediyenin olduğu yerde her zaman ufak tefek sürtüşmeler olur"

Yaşanan gelişmelerin yerel basında yer alması üzerine, AKP İlçe Başkanı Arslan, konunun çok dillendirilmemesini isteyerek “Bu ufak tefek bir fikir ayrılığı, çok büyük bir problem değil. Partiyle ilgili istişare yapmamaktan kaynaklı ufak tefek hatalar. Teşkilatlarla belediyenin olduğu yerde her zaman ufak tefek sürtüşmeler, fikir ayrılıkları olur. Biz teşkilatı, o belediyeyi düşünebilir. İnsan yeri geliyor kendi karısıyla bile anlaşamıyor” açıklamasını yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. Sözcü'nün ulaştığı Belediye Basın Bürosu görevlileri, konuyla ilgili olarak Başkanı Kaplan'ın açıklama yapmayacağını söyledi.

Koçarlı Belediyesi'nin AKP'li 7 meclis üyesinden 5'i ise, Kaplan ile Arslan arasındaki tartışmada, ilçe başkanı ile kadın kolları başkanından yana tavır aldı.

Meclis üyeleri Adnan Akdağ, Murat Uncu, Mustafa Demir, Necmi Çıblak ve Yaşar Dirik düzenledikleri basın toplantısında “ilçe ve İl Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede genel merkezin kuralları dahilinde yardım listesinin hazırladığını ve bu listenin usulsüzlük taşımadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Belediye başkanı Nedim Kaplan'ın kendi tekelinde listeyi hazırlayarak, teşkilatı bertaraf etme girişiminde bulunması kabul edilemez” diyerek Kaplan’ı suçladı.