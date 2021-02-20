AKP’li belediye başkanı Özkan hapis cezası aldı, görevinden uzaklaştırıldı

Malatya'nın Darende ilçe Belediye Başkanı AKP’li İsa Özkan, 2011 yılında belediye başkanlığı yaptığı dönemde görev ihmali iddiasıyla yargılandığı davadan dolayı 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Karar sonrası Özkan, görevinden uzaklaştırıldı.
Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş’ın haberine göre, Darende ilçesinde 2011 yılında meydana gelen ev yangınında itfaiyenin geç gittiği gerekçesiyle Darende Belediye Başkanı AKP’li İsa Özkan hakkında dava açılmıştı. Darende Asliye Ceza Mahkemesi ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan İsa Özkan'ın 7 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin onaylaması sonrasında AKP'li Özkan, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.