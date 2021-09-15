“AKP'li belediye başkanı, müteahhitliğini yaptığı kaçak inşaatta belediye araçlarını kullandı” iddiası

Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın müteahhitliğini yaptığı inşaatı CİMER’e ihbar eden bir yurttaşa, “yapının kaçak olduğunun tespit edildiği ve inşaatın durdurulduğu” bildirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinde yaşayan Selçuk Ekinci adlı bir yurttaş, AKP’li Başkan Fatih Ünsal’ın kaçak olduğu tespit edilen bir inşaatın müteahhitliğini yaptığını iddia etti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran Ekinci, başvurusunda, söz konusu yapının “Ünsal tarafından yapıldığını, Ünsal’ı söz konusu alanda farklı tarihlerde birden fazla kez görüntülediğini” belirterek, yapının incelenmesini talep etti. Başvuruyu yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sarıyahşi Malmüdürlüğü, “yapının incelendiğini, kaçak olduğunun tespit edildiğini, inşaatın durdurulduğunu ancak bir müteahhidinin bulunmadığını” bildirdi. Sarıyahşi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta ise “konuya ilişkin yasal işlemlerin takip edildiği” belirtildi.

Söz konusu inşaatta belediye araçlarının kullanıldığını iddia eden Ekinci, Ünsal’ın daha önce de belediyenin imkânlarıyla kaçak yapı inşa ettiğini öne sürdü.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise “Ünsal hakkında defalarca suç duyurusunda bulunduk ve hukuki süreç devam ediyor. Buna rağmen aynı uygulamaları yapmaya devam ediyor” dedi.