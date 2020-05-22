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AKP'li belediye başkanı Koronavirüs'e yakalandı

22 Mayıs 2020 00:42

Hakkâri'nin Şemdinli Belediye Başkanı AKP'li Tahir Saklı, Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok" dedi.

Belediye Başkanı Saklı, yaptırdığı yeni tip Koronavirüs testi sonucunu aldığını duyurdu.

Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Saklı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hastalığa ilişkin herhangi bir semptom olmadığını kaydetti.

Hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Saklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Dostlarımızın dualarını bekliyorum” dedi.

Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise Koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

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