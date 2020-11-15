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AKP’li belediye başkanı hoparlörden vatandaşlara seslendi: Hastaneler tamamen doldu, yoğun bakımlar yetmiyor

15 Kasım 2020 18:44

Denizli’de AKP’li Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarıda bulunurken, ''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak" ifadelerini kullandı.

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