AKP’li belediye başkanı açıkladı: Millet Bahçesi'nin maliyeti inşaatı bitmeden iki katına çıkacak

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'da yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin artan inşaat maliyetleri nedeniyle 100 milyon liraya mal olabileceğini söyledi.

Konya'da Meram Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü'nün haberine göre, 44.5 milyon liraya ihale edilen Millet Bahçesi'nin artan inşaat maliyetlerinin ardından 100 milyonu bulacağını kaydeden Kavuş, “44.5 milyon lira rakam ortada. Ama şu an o paraya o yerin kapısından girip üç adım atamazsınız. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Muhtemelen o rakamlar ihale ve iş bittiğinde 100 milyona ulaşmış olacak. Ama biz rakamları revize etmek, ihale yapıldığı haliyle yine orada koruyoruz” dedi.

Eski Atatürk Stadyumu'nun yerine, inşası devam eden Konya Millet Bahçesi için Başkan Kavuş şu bilgileri verdi:

“Konya'mızın ilk millet bahçesi Dutlukır bölgesindeki Meram Millet Bahçesi. Çok da güzel hizmet veriyor. Şimdi Konya'nın ve Meram'ın ikinci millet bahçesi eski stadyumun olduğu yere inşa ediliyor. Önümüzdeki yaz aylarının başında da açılmış olacak. 108 bin metrekarelik bir alanda göletleri, spor alanları, tarihten örnek alarak yapılmış kafeterya, millet kıraathanesi gibi alanların da olduğu içerisinde Selahaddin Camii'nin inşasının da devam ettiği bir bölge.”