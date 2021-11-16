AKP’li belediye başkan yardımcısı Demirbaş, Memleket Partili Serhoş’un darp edilmesi olayında ‘azmettirici’ olarak yargılanacak

Sakarya’nın AKP’li Ferizli Belediyesi’nde başkan yardımcısı Hakan Demirbaş’ın, Memleket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Cemil Serhoş’un darp edilmesi olayında “azmettirici” olarak yargılanacağı ortaya çıktı. Demirbaş’ın, Serhoş’un akrabası olduğu belirtilen bir kişiye “Susturacak mısın, susturayım mı? Sustur köpeği, sabrımın sonuna geldim; yakacağım pireyi de yorganı da” diye Cemil Serhoş’u kastederek tehdit mesajı attığı anlaşıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ferizli’de 23 Ekim 2020 gecesi saat 01.40 sıralarında işlettiği büfeden arabasıyla evine dönen Serhoş’u iki kişi durdurarak kendi araçlarındaki arıza ile ilgili yardım istedi. Kamera kayıtlarına göre iki kişiden biri kendilerine yardımcı olan Serhoş’u darp etmeye başladı. Darp edilen Serhoş, arabasıyla Emniyet’e giderek AKP’li Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş hakkında azmettirici olduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında Serhoş’un vücudunda kemik kırıkları tespit edildi. Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden C.Y., F.D.Ö. ve S.Y., “mala zarar verme, kasten yaralama” suçundan yargılanacakken M.S.’nin ise “yardım etme” suçundan yargılanacağı belirtildi.

Hakan Demirbaş’ın da “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaya ve mala zarar vermeye azmettirme” suçundan yargılanacağı kaydedildi. Demirbaş’ın, Serhoş’un akrabası olduğu belirtilen bir kişiye olaydan kısa bir süre önce “Susturacak mısın, susturayım mı? Sustur köpeği sabrımın sonuna geldim; yakacağım pireyi de yorganı da” diye Serhoş’u kastederek tehdit mesajı attığı da iddianamede yer aldı.