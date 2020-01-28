Başakşehir Belediyesi, kendisine ait taşınmazları belediye meclisinin kararı ile spor kulüplerine ücretsiz olarak tashih etti. AKP’li Belediye; söz konusu taşınmazları Kayaşehir Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü ve 5 Mevsim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne ücretsiz olarak verdi.

AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin, kendisine ait olan taşınmazları İBB Meclisi Başkanvekili Göksal Gümüşdağ ’ın başkanı olduğu Başakşehir Futbol kulübü'ne ücretsiz olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine haberine göre, konu, Sayıştay raporlarına da yansıdı. Sayıştay denetçileri, belediyelerin taşınmaz tahsis işlemini ancak mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabileceğine dikkat çekti. Denetçiler, derneklere yapılan tahsis işleminin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinin altını çizdi ve belediyeden yanıt istedi.

Tahsis iptal edildi

Başakşehir Belediyesi’nden Sayıştay’a gönderilen yanıtta, tahsisin kanuna aykırı yapıldığı kabul edildi. Tashihin iptal edileceğinin aktarıldığı yanıtta, şöyle denildi:

“Bahsedilen spor kulüplerine tahsis işlemi adı altında taşınmaz kullandırılması usulü anlamda kanunu aykırı olsa da idaremizin işbu işlemi tesis etmesindeki asıl amaç mevzuat hükümleri gereği amatör spor kulüplerine ayni yardım yapmak suretiyle destek sağlanmasıdır. İdaremizce amatör spor kulüplerine taşınmaz tahsisi ile ilgili tesis edilen işlemle ilgili bulgudaki tespit ve tavsiyeler dikkate alınarak yapılan tahsis işlemlerinin iptali sağlanacak olup bundan sonraki süreçte daha hassasiyetle hareket edilecektir.”

Sayıştay, konuyu takip edeceğini de duyurdu.