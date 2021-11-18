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AKP'li belediye aralarında tarla ve zeytinlik bulunan 6 taşınmazı satışa çıkardı

Satış için muhammen bedel 1 milyon 20 bin TL olarak belirlendi

18 Kasım 2021 12:02

İzmir'in AKP'li Kiraz Belediyesi, aralarında tarla ve zeytinlik alanlarının da olduğu 6 taşınmazı satışa çıkardı.

AKP'li Saliha Özçınar yönetimindeki İzmir Kiraz Belediyesi; Bahçearası, Cumhuriyet, Çayağzı, Pınarbaşı, ve Veliler mahallelerindeki 6 taşınmazı satışa çıkardı.

Aralarında tarla ve zeytinlik de bulunan söz konusu taşınmazların satışı için toplam 1 milyon 20 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İhalenin 29 Kasım Pazartesi günü Kiraz Belediyesi'nde açık teklif usulü ile yapılacağı duyuruldu. (ANKA)

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