AKP'li belediye, 43 bin metrekarelik araziyi Fethullah Gülen'in özel doktorunun vakfına bedelsiz tahsis etmiş

Sayıştay denetçileri, AKP’li Mamak Belediyesi'nin Fetullah Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı ile AKP'li Bülent Arınç'ın damadının kurucuları arasında yer aldığı vakfa 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis ettiği araziye Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından da 7 milyon TL'lik bina inşa edildiğini açığa çıkardı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, AKP’li Mamak Belediyesi’nin 2013 yılında 43 bin metrekare büyüklüğündeki bir araziyi Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Araştırma Vakfı’na üniversite yapımı için 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis ettiği belirtildi.

AKP'li belediyenin bedelsiz olarak arazi tahsis ettiği vakfın kurucuları arasında ise “Gülen’i 100 yıl yaşatacağım” diyen Fetullah Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı ve AKP’li Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter yer alıyor.

7 milyon liralık bina yapmışlar

Sayıştay raporunda, vakıf ile yapılan bir protokol kapsamında da tahsis edilen arazi üzerine Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2014 yılında imzalanan bir sözleşmeyle 7 milyon 29 bin TL’lik bir araştırma merkezi hizmet binası inşa edildiği tespit edildi.

FETÖ'den alınıp Aziz Aancar'ın adı verildi

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından da vakıf kapatıldığı için tahsis işlemi iptal edildi. Yeniden Mamak Belediyesi’nin yetkisine geçen arazi ve üzerine inşa edilen binaya ise "Aziz Sancar Araştırma Merkezi" adı verilerek 2016 yılında açılışı yapıldı.

Sayıştay denetçileri, “Sağlık Bakanlığı ile idare arasında ya da bunlarla diğer muhataplar/kişiler arasında gelecekte ortaya çıkması muhtemel hukuki ve diğer sorunları önlemek maksadıyla Sağlık Bakanlığı ile Mamak Belediyesi arasında mutabakat sağlanarak söz konusu taşınmazlar ve binanın tahsis durumunun netleştirilmesi gerekmektedir” uyarısında bulundu.