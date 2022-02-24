AKP'li belediye, 2 taşınmazını bedelsiz müftülüğe tahsis etti

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Sarayönü ilçesinde bulunan dört katlı iki taşınmazını 3 yıl süreyle bedelsiz olarak müftülüğe tahsis etti. Taşınmazların “okuma salonu ve sohbet evi” olarak kullanılacak.

Sayıştay’ın tüm uyarılarına karşın yerel yönetimlerin ücretsiz bina tahsislerine bir yenisi daha eklendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, Sarayönü Ladik Mahallesi’ndeki taşınmazların tahsisi konu alındı. Sarayönü İlçe Müftülüğü’nün, taşınmazların kendilerine tahsisi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Müftülüğün tahsis talebinin gerekçesine de raporda yer verildi. AKP’li belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların müftülükçe, “okuma salonu ve sohbet evi” olarak kullanılacağı ifade edilirken komisyonun raporunda, “Tahsis uygun görülmüştür” denildi.

Meclis onayladı

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Ocak 2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporu gündemine aldı. Raporu görüşen Meclis’in aldığı kararda, “Mülkiyeti belediyemize ait Sarayönü ilçesindeki bazı taşınmazların okuma salonu ve sohbet evi olarak kullanılmak üzere Sarayönü İlçe Müftülüğü’ne üç yıl süre ile bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Bu kararla dört katlı 2 taşınmaz müftülüğe tahsis edildi.