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AKP'li belediye 2 bin dönümlük tarımsal araziyi imara açıyor

21 Eylül 2020 10:29

Malatya’nın Kale ilçesi Soğukpınar ve Düztarla mahallelerinde bulunan 2 bin dönümlük tarımsal arazi AKP’li Kale İlçe Belediyesi tarafından imara açılıyor. Tarımsal arazinin imara açılmasından dolayı 3 bine yakın kayısı ağacının zarar göreceğini belirten Soğukpınar Muhtarı Mustafa Gökhan, "Başvurmadığımız yer kalmadı ancak kimse taleplerimizi dikkate almadı. Valiye gidiyoruz randevu vermiyor, bakanla görüşmek istiyoruz danışmanı telefonlarımızı açmıyor ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi.

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