AKP'li Bayrampaşa Belediyesi, Erdoğan'ın 2003 yılında attan düştüğü parkı İBB’ye devretmiyor

AKP'li Bayrampaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında attan düştüğü parkı İBB’ye devretmiyor. Parkın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu belirten İBB, parka kreş ve mahalle evi gibi alanlar yapmak istiyor.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, İBB, 1989 yılında satın aldığı Bayrampaşa’daki 486 bin metrekarelik devasa büyüklükteki araziyi 2003 yılında “Bayrampaşa Şehir Parkı” adı altında park alanına dönüştürdü. Ardından da parkın açılışı o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle 30 Temmuz 2003 tarihinde yapıldı.

Açılışın ardından park, elde edilecek gelirin yüzde 50’si İBB’ye ödenmek üzere 2004 yılında Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Ancak, AKP’li Bayrampaşa Belediyesi 1 Ocak 2016 ile 31 Ekim 2019 tarihleri arasında İBB'ye ödeme yapmadı ve İBB’ye faiz hariç 4 milyon 57 bin TL borcu birikti. İlçe belediye parayı ödemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 6 Ekim 2020 tarihinde verdiği olur ile parkın Bayrampaşa Belediyesi’ne verilen kullanım hakkı iptal edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı AKP’li Atilla Aydıner ve AKP’li meclis üyeleri, İBB Meclisi’nin Ocak 2021 oturumunda verdiği teklifle, parkın yeniden Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesini istedi. İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı, parkın yeniden Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin karar aldı. Teklif, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen kabul edildi.

Ardından da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kararı veto ederek tahsis kararını yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etti. İBB Meclisi’nin Şubat 2021 oturumunda yeniden görüşülen teklif, yine Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edildi ve park 15 yıl süre ile Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edildi.

BirGün’ün İBB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi, parkın yetki ve sorumluluğunun kendisinde kalmasını, tüm bakım ve alt yapı çalışmalarının İBB tarafından yürütülmesini talep ediyor. İBB, park alanı içerisinde belirlenen alanlara kreş, mahalle evi gibi yeni fonksiyonlar eklemek, atıl durumda olan anfi tiyatroyu etkinleştirmek ve hem sosyal aktiviteler hem de gelir getirici etkinlikler için kullanmak istiyor.