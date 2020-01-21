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AKP'li Başkanvekili Ataman'ın oteline devlet kasasından 4 milyon lira harcanarak helikopter pisti yapılacak iddiası

Tonya Erikbeli yaylasındaki otelin çevresinde hiçbir işletme olmadığı belirtildi

21 Ocak 2020 10:53

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman'ın Tonya Erikbeli yaylasındaki oteli için devlet kasasından 4 milyon 98 bin lira harcanarak helikopter pisti yapılacağı iddia edildi. 70 odalı otelin çevresinde hiçbir işletme olmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ağustos ayında dağın tepesinde bulunan otelin açılışına giderken zorlandığı öğrenilmişti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayladaki otele ulaşmanın fazla zaman aldığını, en kısa zamanda oraya bir helikopter pisti yapılması gerektiğinin söylemişti.

Erdoğan, “Otele bol kazançlar diliyorum. Bizler sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burada 2 helikopterin inebileceği yer olsa buraya inerdik. Bu işaret fişeğini de inşallah vermiş olalım. Ulaştırma Bakanımız zaten bu işlerin piri… Bunlar çok çok yüksek yatırımlar değil. Helikopterler inip kalkmaya başlayınca, iş adamları helikopterleriyle buraya gelecek, hafta sonu bir iki gün burada kalacaklar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, “Gerek Vali'miz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Tonya Belediye Başkanı'mız da üzerlerine düşeni yaparlar, biz de bu adımı inşallah hep beraber atmış oluruz” diyerek ilgili tüm kurumlara açık talimat verdi.

Erdoğan, otelin temelini atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da Trabzonlu olduğunu anımsatarak, onların da ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışma başlatıldı. Bir taraftan uygun yer aranırken bir taraftan teknik dökümanlar hazırlandı ve şartname bitirildi. 15 Kasım'da ihale için onay verildi.

İhale, kanunda deprem, sel gibi olağanüstü durumlar için öngörülen ancak, AKP döneminde sürekli kullanılan istisna 21b-Pazarlık Usulüyle 19 Kasım'da yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 4 milyon 236 bin TL olarak belirlenen ihalenin davet edilenlerle gizlice yapıldığı ileri sürüldü. En yüksek teklif 4 milyon 211 bin TL oldu. İhale,   4 milyon 98 bin TL'ye Aliyazıcıoğlu İnşaat'a verildi.

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