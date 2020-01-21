AKP'li Başkanvekili Ataman'ın oteline devlet kasasından 4 milyon lira harcanarak helikopter pisti yapılacak iddiası

Cumhurbaşkanı, “Gerek Vali'miz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Tonya Belediye Başkanı'mız da üzerlerine düşeni yaparlar, biz de bu adımı inşallah hep beraber atmış oluruz” diyerek ilgili tüm kurumlara açık talimat verdi.

Erdoğan, otelin temelini atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da Trabzonlu olduğunu anımsatarak, onların da ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışma başlatıldı. Bir taraftan uygun yer aranırken bir taraftan teknik dökümanlar hazırlandı ve şartname bitirildi. 15 Kasım'da ihale için onay verildi.

İhale, kanunda deprem, sel gibi olağanüstü durumlar için öngörülen ancak, AKP döneminde sürekli kullanılan istisna 21b-Pazarlık Usulüyle 19 Kasım'da yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 4 milyon 236 bin TL olarak belirlenen ihalenin davet edilenlerle gizlice yapıldığı ileri sürüldü. En yüksek teklif 4 milyon 211 bin TL oldu. İhale, 4 milyon 98 bin TL'ye Aliyazıcıoğlu İnşaat'a verildi.