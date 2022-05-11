AKP’li belediye başkanının kardeşi için başlatılan "kaçakçılık" soruşturmasına iki günde takipsizlik

Batman’ın Gercüş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Gündüz Günaydın’ın kardeşi Nihat Günaydın’ın, belediye aracını kullanarak “kaçakçılık” yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Kaçakçılık soruşturmasıyla ilgili iki gün içinde jet hızıyla takipsizlik kararı verildi.

İddiaya göre, Nihat Günaydın, Mardin’den Cizre yolunda Gerçüş Belediyesine ait araçla seyahat ederken kolluk kuvvetlerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Ardından araçta bulunan beş bin paket sigara ve yaklaşık 200 bin TL değerindeki kaçak telefonları başka bir yere bıraktıktan sonra aracın polisler tarafından bulunmasını sağladı.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özçelik’in haberine göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “kaçakçılık” soruşturmasında şüpheli olarak Gercüş Belediye Başkanı’nın kardeşi Nihat Günaydın ve akrabaları Gökhan Günaydın yer aldı.

Soruşma dosyasında İçişleri Bakanlığı’na bağlı 112 Acil çağrı merkezine gelen “72 AB 282 resmi plakalı araç ile devlet memuru olan kişiler Cizre’de kaçak sigara ve telefon alıp Batman veya Midyat merkezine getirirler” ihbarı da yer aldı.

Şüpheli Nihat Günaydın, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, “Ağabeyimin Ankara’da olması nedeniyle habersiz olarak aracı alıp Cizre’de bulunan arkadaşımı, çalışanımız olan Gökhan Günaydın ile birlikte ziyaret etmek istedim. Resmi aracı izinsiz olarak aldığım için, dönüş yolunda yapılan dur ihtarına uymayarak kaçtım. Araçta bulunan 15 paket sigara bana ait, ucuz olduğundan içmek için aldım” dedi. Kararda aracın park halinde yakalandığı belirtildi. Şüpheli Gökhan Günaydın ise savunmasında, “Dur ihtarına uymadıktan sonra Midyat Belediyesi Otoparkı’na gittik. Çıkmaya çalışırken bekçi bizi durdurdu. Araçta bulunan 15 paket sigaradan haberim yok” ifadelerini kullandı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma ile ilgili iki gün içinde jet hızıyla takipsizlik kararı verildi.

İddiaları sormak için telefonla ulaşılan Nihat Günaydın, “Beni dinden imandan çıkarma, yürü git işine” dedi.