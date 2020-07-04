AKP’li başkanın danışmanından 'cumhuriyet' yazısı: Yüz yıllık defter kapanacak!

AKP’li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, yazdığı bir köşe yazısında cumhuriyete atıfta bulunarak, “Çünkü bu sürecin sonunda yüz yıllık bir defter kapanacak! Yeni yüzyılın defteri ise çoktan açıldı” dedi

’nin danışmanı olan Mehmet Emin Sofuoğlu, bir internet haber portalında yazdığı Manisa’nın AKP’li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçinin danışmanı olan Mehmet Emin Sofuoğlu, bir internet haber portalında yazdığı köşe yazısında ; 100’üncü yılına yaklaşan cumhuriyeti hedef aldı. Sofuoğlu tepki çeken köşe yazısında, “Kimin kötü olduğunun anlaşılamadığı bir dönemin, ya kahramanları olacağız ya da hainleri! Herkes tarafını iyi seçsin! Çünkü bu sürecin sonunda yüz yıllık bir defter kapanacak! Yeni yüzyılın defteri ise çoktan açıldı” ifadelerini kullandı.

BirGün'de yer alan habere göre Yunusemre Belediyesi’nin pandemi sürecinden sonra gerçekleşen ilk Meclis toplantısında ise, CHP’li Meclis üyelerinin yazıyla ilgili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye soru sorduğu, Çerçi’nin ise sorulara cevap vermediği öğrenildi.

"Cumhuriyete açıkça savaş ilan etmiştir"

Konuyla ilgili BirGün’e açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli, “Sofuoğlu yazısındaki cümlelerle halkımızı bir iç savaşa davet etmektedir. cumhuriyete açıkça savaş ilan etmiştir. Bu anlayış Türkiye’yi büyük bir felakete sürüklemek istemektedir. Bu cümleler eski bir FETÖ sevdalısının değil, güzel ülkemizin huzurunu kaçırmak isteyen hala FETÖ ile iş tutanların anlayışına ışık tutmaktadır. Geçmişte terör örgütü liderine methiyeler düzdüğü yazılarıyla gündeme gelen danışman Sofuoğlu yine aynı yazısında ‘Aklımdan ne geçiyorsa, sizin de aklınızdan geçtiğini biliyorum!.. Sabredin!’ diyerek ifade etmeye cesaret bulamadığı hayalleri olduğunu ifade ediyor. Mesajı eski mesai arkadaşları FETÖ terör örgütü üyelerine mi veriyor yoksa yeni mesai arkadaşı Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve arkadaşlarına mı veriyor. Yoksa hepsi aynı kaynaktan beslenen ve beraberlikleri devam eden yapılar mıdır? Bu sorunun cevabını Türk adaleti ortaya çıkarmalıdır. Sayın Çerçi eğer geçmişte TBMM’de Gülen’i savunduğu günlerden uzak ise bu geçmişi karanlık cumhuriyet düşmanlarından da uzak durmalıdır. Kılavuz olarak böyle bir zihniyete ihtiyacı yoktur” ifadelerini kullandı.

"AKP artık uzatmaların uzatmasını oynamaktadır"

Sofuoğlu’nun yazısıyla ilgili BirGün’e açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise, “Bu kişinin düşüncesi gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan, onun hayalini yansıtan bir düşüncedir. AKP artık uzatmaların uzatmasını oynamaktadır. Gelecek Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunu hedef alan bağımsız, demokratik ve laik Türkiye geleceğidir. AKP halkımız tarafından demokratik bir şekilde ilk seçimlerde sandığa gömülecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır” diye konuştu.