AKP’li başkandan vatandaşa tehdit iddiası: Ayağını denk al yoksa seni içeri attırırım

Çanakkale'de AKP Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek'in, eski AKP üyesi Refik Bakan isimli vatandaşı tehdit ettiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan Bakan, Ölçek'in istemediği kişilerin paylaşımlarını beğendiği gerekçesi ile olayın yaşandığını belirterek "Merkez İlçe Başkanı Yıldıray ile karşılaştık. 'Burası Çanakkale, ayağını denk al yoksa seni içeri attırırım' dedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan AKP Çanakkale İl Başkanlığı'nın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, söz konusu olay dün akşam saatlerinde yaşandı. AKP üyeliğinden istifa eden Refik Bakan isimli vatandaş, iki arkadaşı ile yolda yürürken AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ile karşılaştı.

Tehdit ettiği iddia edildi

İkili arasında başlayan konuşmada Bakan, Başkan Ölçek’in kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Tehdidin gerekçesini sosyal medya hesaplarından yapılan beğeniler ve yorumlar olarak dile getiren Bakan, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Demircioğlu Caddesi’nde iki arkadaşım ile yürüyordum. Merkez İlçe Başkanı Yıldıray ile karşılaştık. 'Paylaşımlarımın altına neden yorum yapıyorsun, sevmediklerime neden beğeni yapıyorsun. Burası Çanakkale, ayağını denk al yoksa seni içeri attırırım. Başına gelecek işlere ben karışmam. Ona göre' dedi. Ben de 'başkanım siz bilirsiniz, elinizden geleni yapın' dedim. Sırtımı çevirdim gittim."

Refik Bakan, Başkan Ölçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan diyaloğun parti içinde duyulmasının ardından AKP Çanakkale İl Başkanlığı’nın konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.