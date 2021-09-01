AKP’li başkan Özdemir: Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor

AKP Ordu Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı 'Nutuk' kitabına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor" ifadelerini kullandı.

Özdemir, Facebook hesabından Çorlu’da Savunma Sanayi Başkanlığınca yürütülen AKINCI projesi kapsamında AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, “Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor” diye yazdı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine konu olan paylaşıma CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de tepki göstererek, “Nutuk ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun üçüncü yılında, 1926’da uçak fabrikası kurdu. 95 yıl geçmiş, bugün 20 yıldır iktidarda olan güruh ise memleket cayır cayır yanarken bir galon su dökecek uçak bulamadı. Şimdi bu zihniyetin bir ilçe başkanı Nutuk ile Kur’an’ı yarıştırıyor ya, hem Türk milletine hakaret ediyor, hem Müslümanları incitiyor. Millet ıslah etmeden önce Allah ıslah etsin” dedi.