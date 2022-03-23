AKP'li başkandan maden ocağına karşı çıkan bölge halkına destek

Duvar'dan Tamer Yavuz'un haberine göre Enez'de Benez Madencilik tarafından "Bentonit Ocağı Kapasite Artışı, Kırma-Eleme, Öğütme ve Paketleme Tesisi İlavesi Projesi” yapılmak istenmesine bölge halkı karşı çıkıyor. Edinilen bilgiye göre projenin 8 bin dönüm tarım arazini ve 22 bin dönüm orman arazisini yok edeceği kaydedildi.

AKP Enez İlçe Başkanı Mercanoğlu da maden ocağının yapılmasından hemşerilerinin rahatsız olduğunu dile getirdi. Mercanoğlu şunları kaydetti:

"Son günlerde ilçemizde gündemi en çok meşgul eden ve hemşerilerimizi rahatsız eden en önemli konulardan biri de Işıklar Köyümüz civarında açılması planlanan betonit maden ocağı. Burada açılması planlanan maden ocağına en baştan itibaren karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba, Muhtarları Dernek Başkanı Mustafa Çavuş ve köy muhtarlarımız ile birlikte, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, konu ile ilgili görüşlerimizi ilettik. Gerek devletimiz tarafından bölgede gerçekleştirilen bunca yatırıma, gerek geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan bölge halkına vereceği zararı vurguladık”

"Doğaya zarar verecek her müdahaleye hayır diyoruz"

Son olarak Şehitler Köyü’nde düzenlenen toplantıya da katılarak, konu hakkındaki görüşlerini dile getirdiklerini söyleyen Mercanoğlu, “Her zaman olduğu gibi; milletimizin yararına olacak her türlü hizmete ve yatırıma evet, lakin başta insanımıza, hayvanlara, bitkilere, ormanlara, ekili alanlarımıza, sularımıza ve doğaya zarar verecek her müdahaleye hayır diyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.