AKP’li başkandan, koltuğu devrettiği AKP’li belediye başkanına eleştiri: Belediye başkanlığı yapmak sadece kamudan gelecek paralarla iş yapmak değildir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li eski başkanı Mustafa Çelik, koltuğu devrettiği AKP'li Memduh Büyükkılıç'ı sert sözlerle eleştirdi. Çelik, Büyükkılıç'ı yarım kalan projeleri tamamlamakla suçladı ve "Belediye başkanlığı yapmak sadece kamudan gelecek paralarla iş yapmak değildir" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, bir TV programına katılan Çelik, kendi döneminde yaptığı çalışmaları Kayseri halkının gördüğünü belirterek, isim vermeden, halefi Memduh Büyükkılıç’ı hedef alan şu sözleri söyledi:

''Hiçbir yeni yol ve bulvar açılamadığı gibi sadece sekiz ayda hizmete açtığımız Hulusi Akar Bulvarı’nın kaldırımları ve sadece 500 metrelik viyadük bağlantısı 18 aydır hâlâ yapılmadı.

Kocasinan Belediye Başkanlığım (2014) sırasında başlayarak kısa sürede bitirdiğimiz Bekir Yıldız Bulvarı'nın Şehir Hastanesi-Metalsan arası çevre yolu bağlantısı hâlâ yapılamadı.''

''İki kilometrelik yolu yapamadılar''

OSB-Talas trafiğini ve Kartal kavşağı trafiğini rahatlatacak 15 Temmuz Bulvarı’nın büyük bölümünün bitirilmesine rağmen sadece iki kilometrelik yolu hâlâ yapılamadı.

Binlerce gencimize ve kadınlarımıza hizmet vermesi için açtığımız KAYMEK’ler, “Eğitim bizim işimiz değil” denilerek birer ikişer kapatıldı. Sadece dört yılda 14 katlı kavşak yapmamıza rağmen temizlikleri bile tam olarak yapılmıyor.

''10 bin fidan diktik, çürümeye terk edildi''

Keykubat Kent Parkı’nda sadece 10 dakika hem de büyük boylu 10 bin fidanı toprakla buluşturmamıza rağmen bakımları ve sulaması düzgün yapılmadığı için pek çoğu kurumaya terk edildi.

Yüzlerce yeni araç alarak gençleştirdiğimiz toplu taşıma filomuzun, salgın döneminde eksiksiz olarak çalışması gerektiği halde ekonomik sebepler bahanesiyle nasıl verimsiz çalıştırıldığını tüm hemşerilerimiz görmektedirler.

15 Mayıs 2019’da detaylı olarak açıkladığımız bilanço şöyleydi: Devralınan borç miktarı 1 milyar 493 milyon, devredilen borç miktarı 1 milyar 223 milyon, devredilen gayrimenkul toplamı 735 milyon. Dolayısıyla bıraktığımız gayrimenkullerin tamamının satılması halinde devrettiğimiz borç sadece 490 milyon TL kalacaktır. Daha açık söylemek gerekirse 1.5 milyar lira devraldığımız borcun 490 milyon liraya düştüğü görülecektir.

''332 milyon liralık gayrimenkul satıldı''

Bu rakamlar gerçektir ve doğrulaması da gayet basittir. Üçüncü kalemde açıkladığımız 735 milyon liralık devredilen gayrimenkullerden tam 332 milyon liralık bölümü bizden sonraki 18 aylık dönemde satılmıştır ve borç ödemesinde kullanılmıştır. Belediye Başkanlığı yapmanın sadece kamudan gelecek paralarla iş yapmak olmadığını, kendi projenizin kaynağını da kendinizin oluşturması gerektiğini aklı yeten herkes söylüyor.

Şehir Hastanesi karşısında TOKİ’den 90 milyon liraya aldığımız gayrimenkullerden satılan parsel ve iş yerlerinden 450 milyon lira hasılat elde edilmiş olup bunun yaklaşık 200 milyon liralık kısmı da bizden sonraki dönemde satılmıştır. Bu bölgede satılmamış 50-60 milyon liralık daha gayrimenkul vardır.''