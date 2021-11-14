AKP’li Başkan Döğücü: Bir insan AK Partili olunca ihale alamayacak mı yani, gidip CHP’li birini mi bulup ona ihaleyi vereyim?

Sancaktepe Belediyesi’nin Şile’deki denize sıfır arazisini kiralamak için düzenlediği ihaleyi AKP İlçe Yöneticisi Kemal Er aldı. AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bir insan AK Partili olunca ihale alamayacak mı yani? Ben gidip CHP’li birini mi bulup ona ihaleyi vereyim?" açıklamasını yaptı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Döğücü, “Söz konusu araziye gençlik kampı yapmak için ekiplerimizle bir çalışma yaptık ve maliyetli bir proje olduğu için belediye olarak bu işi yüklenemedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştük, ama onlar da arazi engebeli olduğu için bu işe girip kamp alanı yapmak istemediler. Biz de bu araziyi bir işletmeciye verip birlikte yapalım diye ihaleye çıktık. İhaleye sadece bir firma katıldı ve ihale onun üzerinde kaldı. İhale tüm yönleriyle yasalar uygun yapıldı” dedi.

AKP’li Döğücü, “AKP İlçe Yönetici Kemal Er’in belediyenizden ihale alması doğru mu?" sorusuna, “Bir insan AK Partili olunca ihale alamayacak mı yani? Ben gidip CHP’li birini mi bulup ona ihaleyi vereyim? Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kemal Er, AK Partili olmasının dışında Sancaktepeli bir esnaf. İlçemize değer katan bir insanın ihaleye girmiş olması bizim için çok kıymetli.” yanıtını verdi.

Belediye Başkanı Döğücü, “Arazinin ne kadara kiralandığı, belediyenin yıllık ve aylık ne kadar kira alacağına” ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.