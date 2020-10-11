AKP’li başkan, belediye binası önünde partisine üye topladı

İstanbul'da AKP'li Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, belediye binası önünde AKP'ye üye yaptı. Poyraz eleştirilere, “Rozetimizi çıkartıp görev yapıyoruz. Ama ben partiliyim, partinin adayı olarak seçildim, partime üye yaparım" yanıtını verdi.

Poyraz, belediye binası önünde vatandaşların AKP’ye üyelik formlarını doldururken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Her şey Türkiye için diyerek ailemize yeni üyeler kazandırıyoruz” notuyla paylaştı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çekmeköy ve İBB Meclis Üyesi CHP’li Murat Cirav, konuyu ilçe belediyesinin ekim ayı meclis oturumlarında gündeme getirdi. Ahmet Poyraz'ın belediye binası önündeki fotoğrafını kürsüden göstererek “partizanlık” eleştirisinde bulunan Cirav “Herkesin belediye başkanı olacağını söyleyen sayın Ahmet Poyraz işi gücü bırakmış başka yer yokmuş gibi belediyeye gelenleri belediyenin bahçesinde AKP’ye üye yapıyor” dedi.

Cirav, Poyraz'ın meclis oturumları sırasında eleştirilere “Rozetimizi çıkartıp görev yapıyoruz. Ama ben partiliyim, partinin adayı olarak seçildim, partime üye yaparım. Ekrem İmamoğlu bir vatandaş gelse ‘üye kartımı imzala' dese imzalamaz mı?” yanıtını verdiğini aktardı.