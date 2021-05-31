AKP'li Başakşehir Belediyesi'nde "adrese teslim ihale" iddiası: Düşük teklif veren şirketler elendi

AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin yeni belediye sarayı inşaatında ince işler için yapılan ihalelerde düşük teklif veren şirketler ilginç gerekçelerle elendi. CHP’li meclis üyelerince hazırlanan raporda bu gerekçelerden biri şirketin belgelerinde kullanılacak ampulün logosunun eksik olması olarak belirtildi.

İstanbul'un en borçlu belediyelerinden olan ve yeni binası ile gündeme gelen Başakşehir Belediyesi'nin adrese teslim ihale gerçekleştirdiği iddia edildi. CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ve CHP Grup Başkan Vekili Nizamettin Kümeç'in Belediye Meclisi’ne sunduğu Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlanan şerh raporunda, ihalelerde düşük teklif verilen şirketlerin nasıl elendiği ve milyonlarca liralık ihalelerin kimlere, nasıl verildiği tek tek anlatıldı.

Rapora göre, kaba inşaatı Emlak Konut GYO tarafından 34 milyon TL’ye yapılan ve toplam maliyeti 130 milyon TL’yi bulan, yeni Başakşehir Belediyesi binasının ince işleri için yapılan ihalede, düşük teklif veren şirketler elendi. Raporda, bu ihaleyi 94 milyon TL’ye Ömer Faruk Balamir ve Ahbal İnşaat Ortaklığı’nın aldığı; oysa diğer firmaların daha uygun teklifler verdiği, örneğin bir firmanın teklifinin 86 milyon TL olduğu aktarıldı.

3 kuruşluk aritmetik hata

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, raporda, “Bir firmanın iş fiyat listesinde 3 kuruşluk aritmetik hata, bir başka firmanın ise belgelerinde kullanılacak ampulün logosunun eksik olması” gibi birçok gerekçe sıralandı. İhalenin “adrese teslim edildiği”ne vurgu yapılan raporda; ihaleyi kazanan iş ortaklığındaki Ömer Faruk Balamir’in kardeşi Filiz Balamir Dereli’nin, bir dönem Urfa AKP Kadın Kolları’nın Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nı yaptığı hatırlatıldı.

Başka bir ihalede de düşük fiyatlar elendi

Şerh raporunda Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sosyal ve kültürel etkinlikler için açtığı ihaleye ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, ihaleye dört firma katıldı ve düşük teklif veren şirketler elendi.

6 milyon 390 bin TL+ KDV ile Bilir Turizm Şirketi’nin aldığı ihalede, milyonlarca lira daha düşük teklif veren şirketlerin elenme gerekçeleri ise şöyle:

4 milyon 900 bin TL+ KDV teklifi veren Klon Reklam Şirketi 1 kuruşluk aritmetik hata yüzünden ihaleden elendi.

4 milyon 278 bin TL+ KDV teklif veren Zirve isimli bir şirket iş deneyim belgesi eksik olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakıldı.

4 milyon 24 bin TL + KDV teklif veren MZL Organizasyon Şirketi tüm evrakları tam ve eksiksiz olmasına rağmen yaklaşık maliyetin de altında fiyat verdiği için elendi.

Şirket sahibi AKP'li

Raporda, diğer firmalarla arasında 2 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat farkı olmasına rağmen ihalenin Bilir Turizm Şirketi’ne verilmesine ilişkin çarpıcı bir bilgi daha yer aldı. “Bilir Turizm Şirketi'nin sahibinin, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, eski Beykoz AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve AKP’den Beykoz Belediye Başkan aday adayı olan Ali Bilir olduğu”na dikkat çekildi.

"Seyir terası ve nostaljik tramvay projesi saklanıyor"

CHP’li meclis üyelerinin hazırladığı şerh raporunda, Başakşehir Belediyesi’nin pandemiye rağmen yürüttüğü, ‘çılgın proje’ diye adlandırılan seyir terası ve nostaljik tramvay projesine de değinildi. Denetim Komisyonu üyelerinin üç dört defa proje dosyasını istediği, buna karşın çeşitli bahanelerle dosyanın denetimden kaçırıldığı ve kasıtlı olarak Denetim Komisyonu’na sunulmadığı, dolayısıyla projenin “her açıdan muamma” olduğu ifade edildi.