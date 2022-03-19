AKP'li Başakşehir Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin yılını şaşırdı, hatayı yamayla düzeltti!

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılını kutlamak için billboardlara astığı afişlerde yanlışlıkla “117” yazılması tepki çekti.



Başakşehir Belediyesi ilçenin birçok noktasına Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlamak için afiş astı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu imzalı afişlerde “Çanakkale Zaferimizin 117. Yılı kutlu olsun” ifadesi yer aldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümü kutlanırken afişlerde” 117” ibaresinin yer almasına vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Hatanın fark edilmesi ve gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri afişlerin üzerine tek tek yama yaparak 117'nin üzerini 107 yazısı ile kapattı.

"Yandaş firmalara verince böyle oluyor"

CHP'li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, belediyenin özensiz ve dikkatsiz tutumunu eleştirerek “Yıllık 10 milyona yakın bir bütçeyi Basın Yayın Müdürlüğüne harcayan başkanlık makamı, işi ehline vermek yerine tecrübe ve iş disiplininden uzak tamamen yandaş firmalara verince böyle hatalar ortaya çıkıyor” diye konuştu.