AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin milyonluk ihalesi AKP’li ilçe başkanının yeğenlerine gitti

AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2 buçuk milyonluk beton parke taşı alımı ihalesini AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerinin sahibi olduğu şirketin aldığı ortaya çıktı. Şirket AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden de milyonluk ihale almıştı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Bahçelievler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 14 Temmuz’da “Beton Parke Taşı Alımı” ihalesi açtı. İhalenin bedeli 2 milyon 963 bin 100 lira olarak hesaplandı. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi AS-TON Yapı Elemanları Anonim Şirketi kazandı. Şirketle ilçe belediyesi arasında 5 Ağustos’ta 2 milyon 565 bin 500 lira üzerinden sözleşme imzalandı. Kayıtlara göre şirketin ortakları AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenleri Ömer Kandemir ve Mehmet Kandemir.

Kayıtlarda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Mehmet Kandemir görünüyor.

Adil Kandemir, ihaleye ilişkin sorulara yanıt vermedi.