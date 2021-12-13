AKP'li Aydemir: Dünyanın gıptayla baktığı, bizden ithal ettiği yerli mallarımız var

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yerli Malı Haftası'na girildiğine işaret ederek, "Dünyanın gıptayla baktığı, bizden ithal ettiği yerli mallarımız var." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgına rağmen turizm gelirlerinde geçen yıla göre artış görüldüğünü söyledi.

AKP'nin kültür değer ve varlıklarını kuşatıcı politikasının etkilerinin, köylerde ve mezralarda bu varlıkların tespiti ve turizmin gelişmesinde hissedildiğini savunan Aydemir, öte yandan aktif dış politika sayesinde Türkiye'nin saygınlığının çok yüksek olduğunu iddia etti.

Yerli Malı Haftası'nın bu hafta kutlanacağını belirten Aydemir, "Yerli üretimde ciddi mesafeler aldık. Eskiyle kıyas götürmeyecek kadar yerli malı üretiyoruz. Dünyanın gıptayla baktığı, bizden ithal ettiği yerli mallarımız var. Bunları sahipleniyoruz ve bunlarla iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çıkarmış olduğu kararname ile 'Made in Turkey' ifadesi artık 'Made in Türkiye' şeklinde kullanılacak. Bunu, Türkiye markasını çok daha berrak ve net hale getirebilmek için yapıyoruz." şeklinde konuştu.