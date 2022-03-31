AKP’li Avcı, Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı: Hasan Polatkan Havalimanı devlet bütçesiyle yapılmıştır

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından, hazineden ve devlet bütçesinden tek kuruş almadan yaptığı yöndeki açıklamasına tepki gösterdi. Avcı, "Rektörlerin kendi ceplerinden, devlet bütçesinden bir kuruş almadan, hazineden bir kuruş almadan bırakın bir havalimanını yapmak, basit kırtasiye malzemesi dahi almaları mümkün değildir" dedi.

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’nın yolcu potansiyelini artırmak için Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılmasının gündeme gelmesi ve sonrasındaki tepkiler nedeniyle bundan vazgeçilmesi üzerine son durumu değerlendirdi.

"Türkiye'nin 21. havalimanı"

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Eskişehir AKP Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın katıldığı toplantıda, kapatılması gündeme gelen ancak daha sonra vazgeçilen Hasan Polatkan Havalimanı’nın durumu değerlendirildi.

Hasan Polatkan Havalimanı’nın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin temelini oluşturduğunu, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1986 yılında açıldığını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Havaalanı, daha çok bir eğitim tesisi olarak açılmıştır. Pilotaj ve hava trafik kontrolü bölümlerinde eğitim için açıldı. Kim açmıştır? Anadolu Üniversitesi. Daha sonra bu havalimanı 2005 yılında, yurt dışı uçuş standartlarına getirilmiş ve 19 Eylül 2005 tarihli bakanlık oluru ile geçici hava hudut kapısı olarak ilan edilmiştir.

Bu havalimanının yurt dışı uçuşlarda yetkilendirilmesi 2005 yılında yapılmıştır. 2007 yılında da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havaalanı yapım, işletim ve sertifikalandırma yönetmeliği kapsamında Türkiye genelinde ruhsatlandırılan 21'inci havaalanı olmuştur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Eskişehir Hasan Polatkan havalimanı konusunda AKP hükümetini eleştiren sözlerine tepki gösteren Avcı şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu kamuoyunu yanlış bilgilendirdi"

"Dün Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu havalimanının Yılmaz Büyükerşen tarafından, devletten ve hazineden bir kuruş almadan yapıldığını ifade etmiş. Ben yanlış bilgilendirme diyeceğim ama bunun için bilgilendirmeye gerek yok. Yani devlet nasıl işler? Bütçe nedir, devlet bütçesi nedir, üniversite nedir, üniversite bütçesi nedir? Üniversite bütçeleri nasıl oluşturulur, üniversiteler kendilerine nereden kaynak bulurlar? Bunlar ekonomiye giriş derslerinde anlatılır.

Yani rektörlerin kendi ceplerinden, devlet bütçesinden bir kuruş almadan, hazineden bir kuruş almadan bırakın bir havalimanını yapmak, basit kırtasiye malzemesi dahi almaları mümkün değildir. Bütçe tekniği bakımından her iktisat öğrencisinin, her idarecinin bilmesi gereken bir konu.

Sayın Kılıçdaroğlu işte böyle hiçbir dayanağı olmayan bir açıklama ile kamuoyunu yanlış bilgilendirdi. Bunu Eskişehir'deki milletvekili arkadaşlarımız daha sonra çocukça attıkları sosyal medya paylaşımları ile köpürtmeye gayret ettiler.

Ulaştırma Bakanımızla yaptığımız görüşme ile buranın sadece uçuşların devam etmesi meselesi değil, aynı zamanda buranın teknik alt yapısının da, donanımının da, mevzuatının da daha da güncellenmesi, geliştirilmesi konusunda bir mutabakat sağlandı. Eskişehirliler açısından bu konu en olumlu şekilde sonuçlanmış oldu."