AKP'li Arpaçay Belediyesi'nin astığı buruşuk bayraklar tepki çekti

AKP'li Arpaçay Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için caddelere astığı Türk bayraklarının kırışık hali tepki çekti.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle AKP’li belediye tarafından asılan bayrakları görenler tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, kırışık şekilde asılmış olan bayrakların görüntülerini paylaşarak, “Memleketim Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde bayrağımıza büyük saygısızlık. AKP'li Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın yönettiği belediye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçenin meydanına hiç utanmadan bu bayrakları astırdı. Görüntüleri izlerken utandım!” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Bir hata yaptık, buna gerekçe bulmayacağız"

Yarkadaş, paylaşımının ardından Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın kendisini aradığını açıkladı. Yardakaş, “Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay az önce aradı. AKP'li Altay, ‘Bir hata yaptık. Buna bir gerekçe bulmayacağız. Bayrağı ütüsüz asan işçilere 10 yevmiye kesme cezası verdik. Bayrakların yerine de ütülenmiş bayrakları astık. Bizim vatan ve bayrak sevgimizi herkes bilir’ dedi” paylaşımında bulundu.