AKP’li Ardıç'a 'vitrin mankeni' dediği öğrenciden yanıt: Sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim, mahkemede görüşürüz

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılan başörtülü bir öğrenciye 'vitrin mankeni' diyen AKP’li Mehmet Ardıç'a görüntülerdeki öğrenciden yanıt geldi. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kartının fotoğrafını paylaşan Buse Büyükkeskin, “Sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim, mahkemede görüşürüz” dedi.

Daha önce AK Parti'de il başkanlığı yapmış ve şu anda da Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı olan Mehmet Ardıç, protestolarda yer alan başörtülü bir öğrencinin görüntüsü paylaşarak "Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş, yuh be militanlara alet olanlara yuh..." ifadelerini kullandı.

Görüntülerdeki öğrenci Buse Büyükkeskin, “Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz.” Paylaşımını yaptı.