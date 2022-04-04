AKP'li Altındağ Belediyesi'nde halef selef başkanlar arasında borç kavgası

Ankara’nın Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Asım Balcı, eski AKP’li Başkan Veysel Tiryaki’den kasayı -53 milyon ile aldığını, 18 milyona çıkardığını açıkladı.

Ankara'nın Altındağ Belediyesinde halef selef başkanlar arasında kavga başladı. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Tiryaki borçsuz devrettiği belediyenin iyi yönetilmediğini belirterek şöyle konuştu, “15 yıl Altındağ'da hizmet yürüttüm. 1 Nisan 2019'da görevimi devrederken bankalarda ne kadar para olduğu belli. Belediye Başkanı, banka hesaplarını açıklasın. Benimle onun yatırım tutarı aynı mı? Devletin gönderdiği paraları da yatırım diye gösterdi. Belediyenin durumu iyi değil, kötü yönetiliyor" diye konuştu.