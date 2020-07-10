AKP'li Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Kutlu fethin sembolü artık mahzun değil

Eski milli futbolcu ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Danıştay kararıyla müze statüsü iptal edilen Ayasofya kararına ilişkin olarak "Kutlu fethin sembolü Ayasofya artık mahzun değil" ifadesini kullandı.

AKP'li Alpay Özalan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek verdi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özalan attığı twitte, "Fatih Sultan Mehmet Hân'ın emaneti, kutlu fethin sembolü Ayasofya artık mahzun değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili imzaladığı kararnameyi de paylaşan eski milli futbolcu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Hayırlı olsun" notunu düştü.