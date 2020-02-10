AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan CHP'lilere: Sizi gidi manipülasyoncular sizi...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" şeklinde bir söz sarf etmediğini yineledi. Yavuz, kendisini istifaya çağıran CHP'lilere tepki gösterdi. Konuya dair videoyu yeniden paylaşan Yavuz, bu kişileri 'manipülasyoncu' ve 'kurgucu' olmakla suçladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKPi Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, dün AKP Sakarya Adapazarı İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği 'Teşkilat Buluşması' programına katıldı. Yavuz, konuşmasında CHP'lilerin 'Hasarlı Okullar' ile ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu savundu.

Yavuz, "'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti, yok böyle bir söz. Birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim" dedi. Sözü söylediğine dair iddiaların devam etmesi üzerine Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yavuz, kendisini istifaya çağıran CHP'lilere tepki gösterdi ve şunları kaydetti: "Dün, sunum eşliğinde CHP'lilerin 'Hasarlı Okullar'la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladım. Yine Tank Palet ile ilgili söylediklerinin de baştan sona yanlış olduğunu ve önümüzdeki günlerde o konuda da tekrar açıklama yapacağımı ifade ettim. Yine CHP'nin; ezberci, manipülatif, iş yapmayan ama iş yapanlara ayak bağı olmak için seferber olan, tribüne oynayan, hakikati değiştirmeye çalışan bir parti olduğunu örneklerle anlattım. 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' sözünü de onların ürettiğini, ancak bundan gocunmadığımı ifade ettim.

'Zararı yok onlar böyle sakızları çiğneyip meşgul olsunlar biz işimize bakalım. Zira yapacak çok işimiz var' dedim. Ayrıca CHP'nin, Post-Truth (yalanın siyaseti) kültüründen beslenen bir parti olduğunu uzun uzun anlattım. Belli ki dokunmuş, her zaman yaptıkları gibi yine işi başka yere çekip, manipülasyonlarla farklı bir algı oluşturmaya çalıştılar. Şimdi bir kez daha videoyu altyazılı bir şekilde paylaşıyorum. Kurgucu CHP'liler dikkatli baksın. Sahi öyle mi demişim? Tabi gözleri görüyorsa, kulakları duyuyorsa. Sizi gidi manipülasyoncular sizi, sizi gidi kurgucular sizi, sizi gidi 'Post-Truth'çular sizi...