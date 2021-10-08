AKP'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu, tehlikeli sularda yüzmeye çalışıyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, bir infial stratejisi güttüğünü beyan ediyor. ‘Siyasi cinayetler’ ve başka birtakım cümleler kurarak, gerçekten tehlikeli sularda yüzmeye çalışıyor" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Parlamenter sisteme geçmek için anayasa değişikliği gerekir"

Parlamenter sisteme geçmek için anayasa yazmak ve anayasanın değişikliğini sağlamak gerekir. Bugün yürürlükte olan anayasa, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, başkanlık sistemini öngörüyor. Malumunuz yaklaşık 60 yıl, parlamenter hükümet sistemi cari oldu. Bu tecrübeyle rahmetli Özal’dan Demirel’e, bu sistemi mutlaka başkanlık sistemiyle değiştirilmesi gerektiği gündeme gelmişti. Ancak bu gerçekleştirilemedi. 2016 hain darbe girişimi sonrasında uzun görüşmeler sonucunda başkanlık sistemi kabul edildi ve 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan değişiklikle ve halk onayıyla yeni anayasa yürürlüğe girdi.

Diyorlar ki cumhurbaşkanı partili olmamalı. Şu anda yürürlükte olan anayasada buna imkan var. Cumhurbaşkanı partisiyle ilişiğini kesebilir. Bir partinin üyesi olabilir veya seçildikten sonra ilişiğini kesebilir.

"Kılıçdaroğlu, bir infial stratejisi güttüğünü beyan ediyor"

Sayın Kılıçdaroğlu, bir infial stratejisi güttüğünü beyan ediyor. Ön almak için de birtakım beyanlarda bulunuyor. Nasıl birtakım planlar içinde oldukları net görülüyor. Kendi yaptıkları ve yapmayı planladıklarını iktidara yamamaya çalışıyor. Bu yamalı bohça ittifakını patlatmadan götürmek zor görünüyor. ‘Siyasi cinayetler’ ve başka birtakım cümleler kurarak, gerçekten tehlikeli sularda maalesef, yüzmeye çalışıyor. Herkesin centilmen olması lazım, milletin iradesine saygı göstermesi lazım.” (ANKA)

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