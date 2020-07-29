AKP'li Çamlı'dan İmamoğlu'na: CIA ve Mossad AK Parti'ye tuzak kurdu; böyle horolop şorolop bir adamın ortaya çıkmasında büyük gayretleri oldu

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul'daki yerel seçimlerde CIA ve Mossad'ın AKP'ye tuzak kurduğunu iddia ederek, "Böyle bir horolop şorolop adamın (Ekrem İmamoğlu) ortaya çıkarılmasında onların büyük gayretleri oldu" dedi.

Çamlı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Programda Çamlı'nın daha önce söylediği "İstanbul seçimlerinde CIA ve Mossad AKP'ye tuzak kurdu" sözlerini hatırlatan Özdemir, "Gerçekten böyle düşünüyor musunuz" sorusunu sordu.

Çamlı, soruya "Evet" yanıtını vererek, "Böyle bir horolop şorolop adamın ortaya çıkarılmasında onların büyük gayretleri oldu. İstanbul’daki o adam. Yani ciddi bir adam değil işte herif... Aslında Ekrem bizim hemşerimiz. Ben bir horolop şorolop portresi çiziyorum" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in "Horolop şorolop ne demek" sorusuna ise Çamlı, şu yanıtı verdi:

"Yani günü birlik yaşayan. Bir davası, bir derdi olmayan. Yeter ki para kazanayım, makam kazanayım, etkinliğim olsun. Bizden biri de aday olmak istemiş zamanında. Eğer bizden bir aday olup, seçildikten sonra Diyarbakır'a gidip, çocukları Amerika'nın köpekleri tarafından kaçırılan tecavüze uğrayan o annelerin yanından arabasının tozunu atıp PKK'ya destek veren adamın yanına gitseydi ona da horolop şorolop derdim. Benim hemşerim ama. Artık yeter.."

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