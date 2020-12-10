AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'dan İlyas Salman'a: Gavurlaştırma ve kökünden koparma görevini üstlenen, sinema hayatının figüranı

Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak gerektiğini iddia eden oyuncu Hakan Boyav'a usta oyuncu İlyas Salman, "Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan” diyerek tepki gösterdi. Bu cevabın üzerine TBMM'de "Yeliz" ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İlyas Salman Hakkında bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

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İlyas Salman'ın rol aldığı filmler ile, "gavurlaştırma ve kökünden koparma" görevi üstlendiğini iddia eden Çamlı, "CHP ile başlayan milleti başkalaştırma (gavurlaştırma, kökünden koparma) asrında önemli bir görev üstlenen sinema hayatının figüranı ödül almış. Kim kimden ne aldığına bakarsan bence pek sıkıntı yok, normal" ifadelerini kullandı.