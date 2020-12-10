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Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için ya solcu olacaksınız ya da oradan birilerine yakın olacaksınız

"Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar"

10 Aralık 2020 08:36

Oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti. Boyav'ın iddiasını dile getirdiği demeci sosyal medyada alıntılayan İlyas Salman ise "Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan" dedi.

TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

​Kurtlar Vadisi dizisinin müziğine ödül verilmemesini eleştiren Hakan Boyav "İki şey yapıyorlar, ya solculara ödül veriyorlar ya popülerlere ödül veriyorlar" ifadesini kullandı.

Hakan Boyav son olarak TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmut Paşa karajterini canlandırdı.

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Oyuncu Hakan Boyavtürkiyede ödül sistemiödül almak için solcu olacaksınızPayitaht AbdülhamidMahmut Paşa

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