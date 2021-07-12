AKP'li Adile Gürbüz, Batman Belediyesi'ne sınavsız giren eşini savundu: Torpil söz konusu değil, çevresi geniş

AKP’den vekil adayı olan Adile Gürbüz, yedi ay önce belediyede işe başlayan eşinin açıktan atanmasıyla ilgili "Torpil, adam kayırma yok. Çevresi geniş" savunması yaptı.

Eski AKP Batman İl Başkan Yardımcısı ve 2015'teki seçimde milletvekili adayı olan avukat Adile Gürbüz'ün eşi Metin Gürbüz, Batman Valisi Hulusi Şahin'in kayyım olarak atandığı Batman Belediyesi'ne sınavsız girdi.

Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden belediyeye geçiş yapan Gürbüz, ardından Belediye Kültür Merkezi Müdürü oldu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığı Vali Hulusi Şahin yanıt vermezken, Batman Belediyesi yetkilileri, atamayı doğruladı. Yetkililer, “Devlet Memurları Kanunu'nun istisnai memurlukla ilgili hükmü çerçevesinde, sınava tabi olmadan, bakanlık izin verince işe başlatıldılar” dedi.

AKP'li Adile Gürbüz ise eşi Metin Gürbüz'ün açıktan atamayla belediyeye müdür yapılması konusunda şunları söyledi:

“Eşim özel okulda müdürdü. 6-7 ay önce belediyeye açıktan atandı. Torpil kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir siyasi adam kayırma değil. Eşim Batman'da hem tanınır hem de sevilir. Çevresi çok geniş biridir. İşini de gayet başarıyla yerine getirmektedir.”