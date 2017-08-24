AKP kurucusu Fırat: ‘Metal yorgunluğu’ değil, çürüme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” söylemini ve AKP’deki ‘kenara almaları’ değerlendiren partinin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat, “Yaşanan bir yorgunluk değil çürüme” dedi. Erdoğan’ın ‘kokuyu aldığını’ ifade eden Fırat, başkanlık yetkilerini kullanmak için 2019 yılını beklemeyeceğini de kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucularından ve 2002 ile 2008 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen, şimdi ise Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) siyaset yapan Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP’deki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

dihaber’den Kenan Kırkaya’ya konuşan Fırat, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” ifadesine ve son dönemde parti içindeki ‘kenara çekmelere’ ilişkin şunları söyledi:

“Bu bir metal yorgunluk değil, bir çürüme. Şimdi çürümeyi önlemeye çalışıyorlar. Genel Başkan Recep Tayip Erdoğan çürümenin farkına vardı, kokuyu aldı. Bu bir tuzlama harekatı. Şimdi zor olan şey çürümeyi önlemek için kullandıkları tuz da kokuyor. O yüzden çürümeyi önlemeleri mümkün değil, bu çürüme devam edecek.

İstifalara gelince bunlar istifa değil bunlar fesihtir. AKP’de, değiştirmek istedikleri teşkilatları feshetmezler, fesihlerini isterler. Derler ki ‘Ya istifanızı verin ya da sizi feshedeceğiz. Onurunuzla oynamak istemeyiz’ derler. Doğu’daki bazı istifalar da bununla ilgilidir. Sadece Doğu’da değil, Batı’da İstanbul’da da birçok önemli ilçe feshedildi. Yerine yenisini bulmak mümkün değil ki. Hepsi aynı hastalıktan muzdarip. Çürümeyi meydana getiren mikroba hepsi bulaşmış durumda.

AKP’nin tabanını oluşturan yüzde 10’luk bir kesim AKP’nin yanında değil. Başka partiye de gitmiyorlar, ortada duruyorlar, bu çok önemli bir miktar. İktidar olup olmama melesedir. Erdoğan hep onu söylüyor. Diyor ki eksisi gibi yüzde 30-40 ile iktidar olmak mümkün değil, yüzde 50 artı 1 almak lazım diyor. Erdoğan yeniden bu kitleyi kazanmaya çalışıyor.”

“Kaos yoğunlaşacak”

Fırat ayrıca yasama ve yürütmedeki duruma dikkat çekerek, bütün güçlerin tek bir kişiye bağlandığını söyledi ve “Demokrasinin temel gereği güçler ayrılığı. Bu yüzden kaos giderek daha yoğunlaşacak, Türkiye içeride ve dışarıda büyük problemlerle karşı karşıya kalacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Erdoğan 2019’u beklemeyecek”

Erken seçim ihtimalini de değerlendiren Fırat, “Ben 2019’u görmüyorum. 2019 öncesinde bir erken seçim olacağı kanısındayım” diyerek, Erdoğan’ın başkanlık yetkilerini kullanmak için 2019 yılını beklemeyeceğini kaydetti.

Fırat, erken seçimin tahmin edilenden daha erken 2017’nin sonlarında ya da 2018’in başlarında yapılabileceğini söyledi.

Fırat ayrıca Erdoğan’ın ekonomik sıkıntılar derinleşmeden de seçimi yapmak istediğini ifade etti.