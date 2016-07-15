AKP kurucularından Nevzat Yalçıntaş hayatını kaybetti

Türkiye’de sağ siyasetin en kıdemlin isimlerinden olan ve AKP’nin de kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hayatını kaybetti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Muhterem Nevzat Yalçıntaş Hocamız vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Ailesi ve tüm yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

21 ve 23. Dönem Milletvekillliği görevinde de bulunan Yalçıntaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Milli Türk Talebe Birliği'nde hocalığını yapmıştı.

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş kimdir?

Nevzat Yalçıntaş, 1933'te Ankara'da doğdu. İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitiren Yalçıntaş Fransa Caen Üniversitesi'nde doktora yaptı. İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciences'de doçentlik çalışmaları yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1 Aralık 1959'da asistan, 30 Aralık 1965'te doçent ve 5 Mart 1971'de profesör ünvanını aldı. DSİ ve DPT'de yöneticilik, TRT Genel Müdürlüğü ve Türkiye gazetesi başyazarlığı görevlerinde bulundu.

Fransızca, İngilizce, Arapça bilmektedir. Türkiye Gazetesi Başyazarlığı yapan Yalçıntaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesidir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.