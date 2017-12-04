AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Rüşvetçi bakanlar hâlâ dışarıda, biri külliyede danışman!

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından AKP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. ABD'de görülen davada tanık olmayı kabul ederek itiraflarda bulunan Reza Zarrab'ın hükümet tarafından "baş tacı" yapıldığını söyleyen Şener, "Reza'yı baştacı yaptınız, ülkenin başına bela ettiniz. Rüşvetçi bakanlar hâlâ dışarda, biriyse Külliyede hâlâ danışmandır. Unutmayın" dedi.

Eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran iş adamı Reza Zarrab'ın da tanık olmayı kabul ederek itiraflarda bulunduğu dava sonrası sosyal medya üzerinden AKP'ye yüklenen Abdüllatif Şener, "Reza Banka Gn.Md.Süleyman Aslan'a her uğradığında borçlu çıkıyormuş, yani rüşvet ödüyormuş. Reza bugün öyle söyledi. 17/25 Aralık'da bu paraların bir kısmı ayakkabı kutularının içinden çıkımştı. Ve önce el konmuş, sonra faiziyle iade edilmişti. Rüşvete faiz ödemek.. Harika.." diye yazmıştı.

Şener bir başka paylaşımında da, "Kendi kaderinizi ülkenin kaderiyle eşitlemeyin. Savrulan her pisliği milli mesele haline getirmeyin. Devleti çürüten rüşvet çarkını savunmayın. Reza'yı baştacı yaptınız, ülkenin başına bela ettiniz. Rüşvetçi bakanlar hala dışarda, biriyse Külliyede hala danışmandır. Unutmayın" paylaşımında bulundu.

Şener, AKP'nin muhalefete yönelik baskıcı tavrını da eleştirirken TCK 229'un kaldırılmasını istedi:

"Muhalefet eleştiri dozunu artırınca, TCK m.229'a göre yargılanıyor. İktidar eleştiri dozunu artırınca, TCK M.299 işlemiyor. Bu haliyle yargı iktidarın elinde muhalefeti susturmak için kullanılan bir kırbaca dönüşmüştür.

TCK m.299 partisiz CB içindir. Artık kaldırılmalıdır."