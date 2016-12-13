AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Erdoğan, Esad'la barışırsa hepiniz benden özür dileyeceksiniz

AKP’nin kurucularından olan Abdüllatif Şener, Suriye'de halkın muhalefetten kaçarak rejim güçlerine sığındığını ileri sürerek "Ey troller, yazın bir yere. Yarın RTE Esed'le barışır da Esad olursa, hepiniz benden özür dileyeceksiniz" dedi.

"Tüm trollere yaptıkları küfrü misliyle iade ediyorum. 'İki misli' diyeceğim ama, Kur'an'da kısas var. Kitabımızın koyduğu ölçüye uygun olsun" diyen Şener, "Zavallı troller. 'Halep,zafer' kelimeleriyle çıldırdılar. Dikkat etseler o ifadenin alıntı yaptığım Reuters'tan çeviri olduğunu görürlerdi" diye yazdı.

Şener, Reuters'ın haberini Twitter hesabında paylaşarak "Ordu Halep'te zaferini ilan etmek üzere. Sınırımızda tek bir mülteci yok. IŞİD, NUSRA, ÖSO'nun girdiği yerlerde ise katliam ve göç vardı" demişti.

Abdüllatif Şener'in paylaşımları şöyle: